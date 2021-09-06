طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في الجبر والهندسة الفراغية بالشرقية

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يؤدي طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، الإثنين، امتحان الدور الثاني في مادة الجبر والهندسة الفراغية شعبة علمي رياضة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتنسيق بين الجهات المعنية، لمتابعة اللجان الامتحانية وتأمينها والتأكد من جاهزيتها وتهويتها لاستقبال الطلاب.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، الإنتهاء من كافة الإجراءات اللازمة وتجهيز اللجان والبالغ عددها 23 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمراكز ومدن المحافظة، استعداداً لأداء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، فضلا عن تشكل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية، تضم ممثلا عن مديرية الصحة، والتأمين الصحي، ومرفق الإسعاف للتعامل الفوري مع الحالات المرضية، ونقلها فورا لمستشفى الإحالة لتلقي العلاج اللازم، كما تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة، وتأمين غرفة الكنترول.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في بيان لها، أنه تم التأكيد على الانتهاء من تجهيز اللجان واستكمال الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأعمال التطهير والتعقيم داخل مقار اللجان الإمتحانية والاستراحات ووضع بوابات التعقيم أمام اللجان، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية والجهات المعنية، وتوفير سبل الراحة لاستقبال الطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين، فضلا عن تكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل وبعد الانتهاء من الامتحانات، بالإضافة إلى التأكد من توافر المواد المطهرة والكمامات الواقية بصفة يومية، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن حفاظا على البيئة والصحة العامة.