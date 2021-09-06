شيكابالا يتبرع بربع مليون جنيه لأسرة علاء علي رغم قطع اللجنة للمعاش

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كشف اللواء صبري سراج نائب رئيس نادي الزمالك السابق عن مفاجاة من العيار الثقيل بخصوص أسرة اللاعب الراحل علاء على لاعب نادي الزمالك السابق.

وقال صبري سراج في تصريحات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن شيكابالا تبرع بربع مليون جنية لاسرة علاء على

وكتب سراج:«هو ده شيكابالا.. القلب الطيب يهدي أسرة علاء على ٢٥٠ الف جنية ربنا يبارك في عمرك وأسرتك يا طيب»

فيما رفض شيكابالا التعليق على ما صرح به سراج ورفض اثبات أو انكار الامر

وكشف مصدر داخل الزمالك ان شيكابالا كقائد للفريق اتفق مع اللاعبين والجهازالفني على جمع مبلغ من المال من مكافات الدوري لمنحها لاسرة علاء على خصوصا بعد قطع اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب معاش اسرة علاء على.