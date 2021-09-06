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محمد مجدي أفشة: «لو زعلان قول بس بلاش تصفية حسابات»

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محمد مجدي أفشة: «لو زعلان قول بس بلاش تصفية حسابات» محمد مجدي أفشة: «لو زعلان قول بس بلاش تصفية حسابات»

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شدد محمد مجدي أفشة، لاعب وسط منتخب على قدرة الفراعنة على تحقيق حلم التأهل إلى نهائيات 2022 في قطر، داعياً الجميع إلى نبذ الخلافات ونسيان الألوان والالتفاف من حول .

وكان منتخب مصر قد تعادل إيجابياً بهدف لمثله مع نظيره الجابون في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ليرفع رصيده في قمة المجموعة إلى 4 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على أنجولا، بهدف للاشيء سجله محمد مجدي أفشة نفسه.

وكتب محمد مجدي أفشة عبر حسابه على إنستجرام في الـ «ستوري»: «الحمد لله على نعمة العمل والاجتهاد، موسم طويل جدا، 50 مباراة ويمكن أكثر، طبيعي تكون مسئوليتك كبيرة، أكبر شرف تشيل اسم بلدك وتلعب عشان شعب كامل يكون مبسوط».

وأوضح أفشة بعد تعادل المنتخب مع الجابون: «معلش يمكن في الآخر حبة تعب وإجهاد خلو الصورة مش أحسن حاجة، لكن إن شاء الله قد المسؤولية وحلم كأس العالم بمشيئة الله يتحقق».

وأضاف نجم القلعة الحمراء ومنتخب مصر: «لو زعلان من حاجة قول من حقك، طبعا الكلام في الكورة دائما متاح، بس بلاش تصفية حسابات ولعبة الألوان لأن لما مصر بتلعب كلنا هنا واحد واللون مش مهم، مين المدرب ولا مين اللاعب ولا مين المسؤول المهم مصر تفوز».

واختتم صانع ألعاب الفراعنة: «مصر أجمل بلاد العالم».

المصرى اليوم

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