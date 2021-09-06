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«رويترز»: هروب 6 فلسطينيين من سجن إسرائيلي شديد الحراسة

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«رويترز»: هروب 6 فلسطينيين من سجن إسرائيلي شديد الحراسة «رويترز»: هروب 6 فلسطينيين من سجن إسرائيلي شديد الحراسة

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قالت الشرطة الإسرائيلية إن ستة فلسطينيين هربوا من سجن شديد الحراسة، الإثنين، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنهم أعضاء في جماعات مسلحة.

وقالت التقارير إن خمسة من السجناء ينتمون إلى حركة الجهاد الاسلامي بينما السادس كان قياديا سابقا بجماعة مسلحة تابعة لحركة فتح، وطبقا للتقارير الإذاعة فإن الستة كانوا معا في نفس الزنزانة وحفروا نفقا إلى خارج سجن جلبوع في شمال إسرائيل، حيث بدأت قوات الأمن عملية تفتيش.

وقال المتحدث باسم الشرطة إيلي ليفي لإذاعة كان العامة إنه «تلقينا خلال الليل عددا من البلاغات عن أشخاص مشتبه بهم في حقول زراعية ومن مصلحة السجون التي اكتشفت بسرعة كبيرة اختفاء سجناء من زنازينهم وأن ستة هربوا».

وأضاف أن «قوات الأمن تبحث عن هؤلاء الرجال وتعتقد أنهم قد يحاولون الوصول إلى الضفة الغربية»، وقالت تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية إن أحد السجناء الهاربين زكريا الزبيدي وهو قيادي سابق في كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح في مدينة جنين بالضفة الغربية.

المصرى اليوم

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