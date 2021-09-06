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حقق سعر الذهب ، اليوم الاثنين، 6 سبتمبر 2021، ارتفاعا طفيفا مع بداية التعاملات فى البورصة العالمية ليصل لأعلى مستوى منذ شهرين ونصف بينما، استقرت أسعار الذهب فى مصر عند الأسعار المرتفعة التى حققتها قبل التداول مع توقعات بإرتفاع طفيف فى خلال اليوم.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا 904 إلى 906 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر تراوحت مابين 792 إلى 794 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا 678 إلى 680 جنيها، بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر وتتراوح مابين 30 الى 70 جنيها حسب نوع العيار ، وتراوح سعر الجنيه الذهب مابين 6336 إلى 6352 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، عقب عودة التداولات بالبورصة، اليوم ، محققة أعلى مستوى لها منذ شهرين ونصف، حيث ارتفع الذهب فى التعاملات الفورية بقيمة 0.1%، إلى 1827.82 دولارا للأوقية بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 0.2% إلى 1829.60 دولارا للأوقية، وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا يوم الجمعة الماضية عقب صدور بيانات التوظيف الأمريكية ومعدل البطالة.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 806.81 جنيه 806.96 جنيه، وسجلت الاوقية، «الأونصة»، 1,826.46 $ ، وكانت 1،827.46 $.

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