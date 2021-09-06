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أرامكو تخفض سعر بيع الخام الخفيف للعملاء في آسيا

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أرامكو تخفض سعر بيع الخام الخفيف للعملاء في آسيا أرامكو تخفض سعر بيع الخام الخفيف للعملاء في آسيا

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خفضت شركة أرامكو النفطية سعر بيع الخام الخفيف للعملاء في آسيا خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر وأبقت على سعر البيع لشمال غرب أوروبا والولايات المتحدة دون تغيير.

وخفضت شركة أرامكو علاوة البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الشرق الأقصى في أكتوبر إلى 1.7 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي بحسب وثيقة تسعير رسمية. وكانت العلاوة تبلغ 3 دولارات في سبتمبر.

وحددت أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عند خصم 1.70 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال في شهر أكتوبر دون تغيير عن شهر سبتمبر.

كما لم يطرأ تغيير على سعر البيع الرسمي للولايات المتحدة بعلاوة 1.35 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت.

المصرى اليوم

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