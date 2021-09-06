أجازته محكمة أمريكية.. تحذير شديد اللهجة بشأن "الدواء المعجزة" لعلاج "كورونا"

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فعاليته لم تثبت حتى الآن ومن المحتمل جدًّا أن يكون خطيرًا على مرضى"كوفيد-19"

رغم الاعتراض الطبي عليه، عاد عقار "الإيفرمكتين" إلى الواجهة من جديد، بعدما أجازت محكمة أمريكية استخدامه لعلاج مريض في حالة خطيرة نتيجة إصابة بـ"كوفيد19".

وقال مستشفى "ويستميد" في أستراليا إنه عالج مريضًا تناول جرعات زائدة من دواء "الإيفرمكتين"؛ مؤكدًا أن فعالية الدواء لم تثبت حتى الآن، ومن المحتمل جدًّا أن يكون خطيرًا على مرضى"كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، بحسب موقع "ساينس أليرت" العلمي.

وأدخل الشخص إلى المستشفى، طالبًا العلاج الطارئ من آثار جانبية شملت الإسهال والقيء الشديدين.

وتَبين -وفق "سكاي نيوز عربية"- أن هذا الشخص قد طلب دواء "الإيفرمكتين" الذي يُستخدم عادة لعلاج الطفيليات، وغيره من الأدوية لمعالجة نفسه من مرض "كوفيد-19".

ولحسن الحظ، لم يفقد المريض حياته؛ لكن السلطات قلقة بشأن أعداد الذين يتناولون "الإيفرمكتين" بوصفه علاجًا لفيروس كورونا.

وتتراوح الآثار الجانبية المعروفة الأخرى لـ"الإيفرمكتين" من خفيفة يمكن تحملها إلى صعبة جدًّا تُهدد الحياة؛ بما في ذلك النوبات والغيبوبة.

لكن أنصار تناول هذا الدواء يعتمدون على حديث بعض الباحثين بشأن قدرته على قتل الفيروس.

وأصبح هذا الدواء، مؤخرًا، يستحوذ على اهتمام مناهضي التطعيم في أمريكا، خاصة اليمينيين، الذين اقتنعوا بأنه علاج معجزة لفيروس كورونا، وأن شركات الأدوية تُخفي هذه المعرفة لحماية أرباح اللقاحات.

ولم تُجز منظمة الصحة العالمية استخدام هذا الدواء حتى الآن؛ في حين حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، من تناول "الإيفرمكتين"، بعد شيوع تلقي جرعات زائدة بين أشخاص يحاولون علاج أنفسهم من كورونا به، قائلة إنه يستخدم للحيوانات.

وكان قاضٍ أمريكي في ولاية أوهايو الأمريكية، قد أصدر أمرًا طارئًا لمستشفى، بعلاج مريض فيروس كورونا الذي يعاني من إصابة خطيرة، بـ"الإيفرمكتين".

وفي البداية، أعلن المستشفى رفضه لهذا القرار؛ مؤكدًا أن فعالية الدواء غير مثبتة حتى الآن.

ويقول موقع "ساينس أليرت" العلمي: إن المعروف عن الدواء قليل، وغالبًا ما يأتي من التجارب التي تُجرى على الحيوانات.

وذكر أن هذا الدواء يسبب آثارًا جانبية مثل الإسهال والغثيان والدوخة والنعاس، وثمة آثار جانبية أكثر خطورة هي الطفح الجلدي الشديد وتأثيرات على الجهاز العصبي.

أما في حالة تلقي جرعات زائدة؛ فقد يؤدي العقار إلى انخفاض ضغط الدم، ومشاكل في التوازن، والنوبات القلبية، وإصابة الكبد، ويمكن أن يصل الأمر إلى الغيبوبة.