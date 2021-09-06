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توافد طلاب الدور الثاني للثانوية العامة بالأقصر على اللجان استعدادا لأداء امتحان الجبر والهندسة

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توافد طلاب الدور الثاني للثانوية العامة بالأقصر على اللجان استعدادا لأداء امتحان الجبر والهندسة توافد طلاب الدور الثاني للثانوية العامة بالأقصر على اللجان استعدادا لأداء امتحان الجبر والهندسة

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توافد طلاب علمى ، بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، على لجان الامتحانات استعدادا لدخول المدارس لأداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، الدور الثانى وذلك من خلال 8 لجان عامة بالإدارات التعليمية، وفق نظام التقييم الجديد، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المشددة.

فيما حرص عدد من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم الطلاب في محيط المدارس، وهم يحاولون عمل مراجعة نهائية للمنهج المقرر الامتحان فيه اليوم قبيل دخول المدارس، والتي بدأت فتح أبوابها للسماح لدخول الطلاب، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الامتحانية.

المصرى اليوم

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