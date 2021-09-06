مدينة إيطالية تعلن اختيار زاهي حواس رجل العام 2021

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عمدة مدينة كورتونا الإيطالية إختيار الدكتور «زاهي حواس» رجل العام، نظرا لإكتشافاته الأثرية ودورة في الحفاظ على الآثار والتراث العالمي.

جاء ذلك خلال مهرجان ثقافي كبير نظم في مدينة كورتونا الإيطالية مهرجان ثقافي أثري كبير، وألقي خلاله عالم الآثار المصرية الدكتور «زاهي حواس» محاضرة عن الإكتشافات الأثرية الأخيرة بمصر.

وأكد زاهي حواس ان مصر تشهد الفتره الماضية طفرة كبيرة في الاكتشافات الأثرية التي اذهلت العالم أجمع.

كما تحدث عن إكتشاف المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، وإكتشاف المعبدالجنائزي للمملكه «نيت» زوجة الملك تتي أول ملوك الأسرة السادسة بسقارة.

وأوضح زاهي حواس انه يبحث الآن عن مقبرة المهندس «إيمحتب» بسقارة ومقبره المملكة نفرتيتي بالأقصر.

وأشار زاهي حواس عن أهمية العلاقة القوية التي تربط مصر وإيطاليا منذ قديم الزمان، ودعي حواس الشعب الإيطالي لزيارة مصر.

وفي نهاية المحاضرة وقع «حواس» كتاب سحر الأهرامات وأسرار من الرمال باللغة الإيطالية.