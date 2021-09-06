أخبار عاجلة

مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مدينة إيطالية تعلن اختيار زاهي حواس رجل العام 2021

Print
مدينة إيطالية تعلن اختيار زاهي حواس رجل العام 2021 مدينة إيطالية تعلن اختيار زاهي حواس رجل العام 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عمدة مدينة كورتونا الإيطالية إختيار الدكتور «زاهي حواس» رجل العام، نظرا لإكتشافاته الأثرية ودورة في الحفاظ على الآثار والتراث العالمي.

جاء ذلك خلال مهرجان ثقافي كبير نظم في مدينة كورتونا الإيطالية مهرجان ثقافي أثري كبير، وألقي خلاله عالم الآثار المصرية الدكتور «زاهي حواس» محاضرة عن الإكتشافات الأثرية الأخيرة بمصر.

وأكد زاهي حواس ان تشهد الفتره الماضية طفرة كبيرة في الاكتشافات الأثرية التي اذهلت العالم أجمع.

كما تحدث عن إكتشاف المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، وإكتشاف المعبدالجنائزي للمملكه «نيت» زوجة الملك تتي أول ملوك الأسرة السادسة بسقارة.

وأوضح زاهي حواس انه يبحث الآن عن مقبرة المهندس «إيمحتب» بسقارة ومقبره المملكة نفرتيتي بالأقصر.

وأشار زاهي حواس عن أهمية العلاقة القوية التي تربط مصر وإيطاليا منذ قديم الزمان، ودعي حواس الشعب الإيطالي لزيارة مصر.

وفي نهاية المحاضرة وقع «حواس» كتاب سحر الأهرامات وأسرار من الرمال باللغة الإيطالية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته