أخبار عاجلة

مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الملحقية الثقافية بماليزيا للطلبة الراغبين في استبدال الحجر: اتبعوا هذه الخطوات

Print
الملحقية الثقافية بماليزيا للطلبة الراغبين في استبدال الحجر: اتبعوا هذه الخطوات الملحقية الثقافية بماليزيا للطلبة الراغبين في استبدال الحجر: اتبعوا هذه الخطوات
قالت: مَن لديه الرغبة في العودة وصدرت له الموافقة.. قبل موعد الرحلة بــ 7 أيام

الملحقية الثقافية بماليزيا للطلبة الراغبين في استبدال الحجر: اتبعوا هذه الخطوات

أعلنت الملحقية الثقافية في ماليزيا، أنه على الطلاب الراغبين في استبدال الحجر المؤسسي بالحجر المنزلي قبل القدوم إلى ماليزيا اتباع خطوات عدة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: تأمل الملحقية من الراغبين في العودة إلى ماليزيا ويرغبون في أن يكون الحجر منزلياً، بأن يتم التقديم على إيميل وزارة الصحة الماليزية (hso@moh.gov.my) من أجل استبدال الحجر المؤسسي بالحجر المنزلي قبل القدوم إلى ماليزيا.

وأضافت: عليه نأمل مَن لديه الرغبة في العودة وصدرت له الموافقة ويرغب في الحجر المؤسسي مراسلة وزارة الصحة الماليزية، وفي حال عدم الرد عليه فيتم إرسال المسوغات المذكورة أدناه على الإيميل (my.webmaster@moe.gov.sa) على أن يراعى الإرسال قبل موعد الرحلة بــ (7) أيام مع إرفاق الأوراق التالية:

- صورة من التأشيرات مع موافقة الدخول إلى ماليزيا.

- صورة من جوازات الطالب ومرافقيه.

- صورة من تذكرة السفر.

- صورة من شهادة أخذ اللقاح للجرعتين.

- عنوان السكن في ماليزيا والايميل ورقم الهاتف.

- تعبئة استمارة وزارة الصحة الماليزية المرفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السودان يتوقع التوصل لاتفاق مع أرامكو السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية

السودان يتوقع التوصل لاتفاق مع أرامكو السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية

السعودية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تعلق على الكشف عن الوثائق المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر

السعودية تعلق على الكشف عن الوثائق المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر

وزير الخارجية: السعودية بعيدة كل البعد عن التورط في 11 سبتمبر

وزير الخارجية: السعودية بعيدة كل البعد عن التورط في 11 سبتمبر