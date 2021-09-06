اليوم ..الحكم على متهم في إعادة محاكمته ب«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة»

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تصدر محكمة جنايات القاهرة،اليوم الأثنين ،الحكم على متهم في إعادة محاكمته في «لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة».

كانت النيابة العامة أسندت للمتهم الاشتراك مع آخرين بتأسيس وإدارة عصابة «لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة» أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقعات TNT واستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين.