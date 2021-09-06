«ضحاياه مشاهير».. بدأت بالطقطقة وانتهت بالحبس.. حكاية «سمكري البني آدمين»

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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة ضبط «يوسف. خ» الشهير بسمكري البني آدمين بعد غلق وتشميع مركزه، أن المتهم تم القبض عليه منذ عام وتم اخلاء سبيله، وأن الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة تم ضبطه العام الماضي بمدينة نصر وتم تحرير محضر له وأخلي سبيله من النيابة العامة، وتبين أن المتهم زور بطاقه الرقم القومي وانتحل صفة أخصائي علاج طبيعي .

وأكدت التحريات أن المتهم قام بتزوير الشهادة الجامعية كما أوضحت التحريات أن الاجهزة الامنية عندما داهمت المركز ضبطت العديد من الشهادات وكلها مزورة، وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

كما حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي من التعامل مع «يوسف. خ» وشهرته «سمكري البنى آدميين لانتحاله صفة أخصائي علاج طبيعي، وتبين أنه زور البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة.

ترصد «المصري اليوم» التفاصيل الكاملة في حكاية «جو» أو سمكري البنى آدمين إلى كان من ضمن ضحاياه العديد من المشاهير .

أغلقت إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، مقرا للمتهم افتتحه كمركز علاج طبيعي في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، حرصا وحفاظا على صحة المواطنين، وطالبت النيابة بالتحري عن هويته وعن ترخيص المكان وترخيص مزاولة مهنة الطب، وذلك عقب تحذير الفنانة ساندي عبر «إنستجرام»، من «سمكري البني آدمين» الذي ظهر مؤخرا في عدد من فيديوهات النجوم، وقالت: «ده نصاب، وعملي إصابة كانت هتعملي شلل رباعي، منه لله يمهل ولا يهمل،وحسبي الله ونعم الوكيل»، وده تحذير ياجماعة ،مش أي حاجة الفنانين ،أو الأنفلونسرز، يعلنوا عنها تعملوها أرجوكم.

حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، المواطنين في بيان صحفي من التعامل مع «يوسف .خ» وشهرته “سمكرى البنى آدمين”، وذلك لانتحاله صفة أخصائى العلاج الطبيعى، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع مباحث الأموال العامة، تبين أنه قام بتزوير البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة العامة للعلاج الطبيعى.

وأوضحت النقابة، أن الأجهزة الأمنية وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بالتعاون مع النقابة العامة، قد أغلقت مقر المركز المملوك لسمكرى البنى آدمين بمدينة نصر، وتشميعه، وكررت تحذيراتها من التعامل مع «سمكري البنى آدمين» حرصا وحفاظا على صحة المواطنين، وطالبت المواطنين بالتأكد من هوية دكتور العلاج الطبيعى ومن ترخيص المكان، وترخيص مزاولة المهنة.

كانت جهات التحقيق قد قررت حبس المتهم يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج الخاصة به، وكلفت بسرعة إجراء تحريات إضافية حول الواقعة والمترددين على المركز .

قال الفنان أمير كرارة، إنه لم يشارك في أي دعاية لـ«سمكري البني آدمين»، وإنما جاء إليه مرة واحدة فقط عندما رشحه له أحد الأشخاص، لكن لم يرتح إليه، ولم يتركه يكمل عمله.

وأضاف أمير كرارة، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»: «اللوم مش علينا، لكن على اللي سابوه شغال 3 سنين، لو هو مش دكتور تقفل له العيادة». ولفت إلى أنه استدعى سمكري البني آدمين، ولم يكن ذلك لقبه حينها، بناء على ترشيح، مردفا: «قال إنه دارس في أمريكا وقصة مبلعتهاش، وعمري ما نزلت بوست عنه، عمري ما رشحته لحد، جالي البيت من سنتين مرة واحدة متكررتش».

وأردف: «الواحد لأن عنده مشكلة في فقرات أو ظهره يبيبدأ يجرب ناس، وكانت مرة وخلصت، ولما جه يمسك رقبتي رفضت لأني مرتحتلهوش». وعاتب أمير كرارة الجهات المختصة، قائلا: «جبته بعد 3 سنين بنسمع عنه، اقفلوا له المكان، وأنا بأنصح أي حد يروح لمراكز مختصة معروفة، وياريت الجهة المختصة شايفين إنه غلط اقفلوهم».

وسخر كرارة من مصطلح «سمكري بني آدمين»، قائلا: «سمكري أروح له بتوك توك أصلح».

ما عقوبة التي تنتظر سمكري البني آدمين؟

مركز "سمكري البني آدمين «ضحاياه مشاهير».. بدأت بالطقطقة وانتهت بالحبس.. حكاية «سمكري البني آدمين»

مركز "سمكري البني آدمين «ضحاياه مشاهير».. بدأت بالطقطقة وانتهت بالحبس.. حكاية «سمكري البني آدمين»