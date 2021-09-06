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استعدادات في شمال سيناء لاستقبال قافلة تحيا

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استعدادات في شمال سيناء لاستقبال قافلة تحيا مصر استعدادات في شمال سيناء لاستقبال قافلة تحيا

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تستعد محافظة شمال سيناء لاستقبال قافلة تحيا مصرن والتي انطلقت من القاهرة في طريقها إلى مدينة العريش، وسط إجراءات مشددة.

وقال اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، أن القافلة تضم 12 شاحنة كبيرة محملة بعدد 24 آلاف كرتونة مواد غذائية متنوعة، بجانب 40 كرسي لوحدات الكلي الصناعية بمستشفيات المحافظة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى شهد امس احتفالية «أبواب الخير» التي ينظمها صندوق «تحيا »، في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية.

المصرى اليوم

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