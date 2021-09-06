عاجل | شركة لمعالجة المباني المتهالكة

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تعتزم أمانة محافظة جدة التعاقد مع شركة مختصة بأنشطة الاستشارات الهندسية لتنفيذ مشروع يستهدف حصر وتقييم المباني الرديئة والآيلة للسقوط بمحافظة جدة وعمل خطط معالجتها.

إدارة الطوارئ

وكشف تقرير الإدارة العامة للطوارئ والكوارث بأمانة المحافظة في عام 2018 عن حصر وإصدار تقارير فنية هندسية لـ2897 مبنى على مستوى مدينة جدة خلال عام 1437، ضمن المرحلة الأولى لمشروع حصر وتقييم المباني الرديئة بمحافظة جدة وعمل خطط معالجتها، ومنها 1968 مبنى موصى بترميمها، و929 مبنى موصى بإزالتها، وذلك بإشراف من قبل إدارة الدراسات بالإدارة العامة للطوارئ والكوارث ولجنة المباني الآيلة للسقوط.

حصر ومتابعة

وبين حينها مدير عام الطوارئ والكوارث بأمانة محافظة جدة المهندس رامي بن سعيد فقس، بأن الأمانة وضمن مسؤوليتها البلدية قامت بترسية مجموعة من العقود والمشاريع التي من شأنها حماية الأرواح والممتلكات ومساندة لجنة المباني الآيلة للسقوط في حصر ومتابعة تلك المباني والمهجورة، وهدم وإزالة الخرب منها ورفع الأنقاض، مشيراً إلى صدور قرارات إزالة المباني ضمن مشروع جنوب جدة من قبل لجنة المباني الآيلة للسقوط بعد إخلاء ساكنيها وفصل جميع الخدمات عنها، حيث تم إزالة 22 مبنى بمساحة (37.785.00م2) خلال عام 1437، وذلك بإشراف إدارة العمليات والمتابعة بالإدارة العامة للطوارئ والكوارث ولجنة المباني الآيلة للسقوط، فيما تم إزالة 5 مبان بمساحة (28.335.25م2) وذلك ضمن مشروع الإزالة والهدم بشمال جدة.

المباني المنهارة والآيلة للسقوط

- تنطوي على خلل إنشائي أو طرأ عليها ظروف أثرت على مكونات المبنى

- قدم المبنى أو تعرضه لكارثة مما جعله قابلا للانهيار في أي لحظة

- من غير المجدي ترميمها

- غير آمنة من الناحية الإنشائية وعرضة للانهيار

- يتوجب إزالتها حفاظاً على الأرواح والأموال