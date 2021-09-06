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«شيكابالا فعلها قبله».. زكي عبدالفتاح ينتقد تصرف مصطفى محمد في مباراة الجابون

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«شيكابالا فعلها قبله».. زكي عبدالفتاح ينتقد تصرف مصطفى محمد في مباراة الجابون «شيكابالا فعلها قبله».. زكي عبدالفتاح ينتقد تصرف مصطفى محمد في مباراة الجابون

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قال زكي عبدالفتاح، مدرب حراس المرمى لفريق لوس أنجلوس الأمريكي، إن الأداء الذي قدمه منتخب أمام الجابون، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، كان سيئًا للغاية، مشيرًا إلى أن هناك حالة من عدم التفاهم بين اللاعبين.

وأضاف زكي عبدالفتاح، في تصريحات تليفزيونية، أن منتخب مصر اعتمد على الكرات الطولية دون أي جمل فنية أو تكتيكية، حيث قدم كرة قديمة للغاية، على عكس الجابون رغم قلة إمكانياته.

واستكمل تصريحاته، أن الرؤية والتنظيم يغيبان عن الكرة المصرية، وهو ما يؤثر على منتخب مصر بالسلب، فضلًا عن عدم تجمع طيلة الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المنظومة بأكملها منظومة عن الأداء الذي لا يليق بمنتخب مصر وحجمه الكبير في القارة الإفريقية.

واختتم تصريحاته: «ما حدث من مصطفى محمد جاء لعدم نتيجة وجود رادع خاصة وأن شيكابالا فعلها من قبل مع حسن شحاتة منذ سنوات بتلفظه بألفاظ ضد مدربه، وهو ما يؤكد أن الجيل الجديد توارث من سابقيه مثل هذه التصرفات اللاأخلاقية والتي ليس لها رادعًا وهو ما يعني عدم اختفاء مثل هذه الظاهرة».

المصرى اليوم

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