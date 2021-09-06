فاروق جعفر يهاجم حسام البدري: «هذا الوقت المناسب لرحيله»

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هاجم فاروق جعفر، نجم الزمالك الأسبق، حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وذلك عقب تعادل المنتخب مع الجابون في تصفيات كأس العالم

وكان المنتخب تعادل مع الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأحد، في اطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم قطر 2022.

وقال فاروق جعفر، في تصريحات تلفزيونية :«هناك مشكلة كبيرة في المنتخب الزطني، لا يوجد أي تطوير في الأداء وفي الاختيارات»، مضيفًا: «ابتعاد حسام البدري، عن التدريب لفترة طويلة، أثر بالسلب عليه».

وأضاف: «مدرب المنتخب لازم أن يكون الإعلام والجمهور داعمين له، ولكن البدري عليه هجوم كبير بسبب الأداء، لذلك أرى أن هذا هو أفضل وقت لرحيل حسام البدري، وأن يتقدم باستقالته من منصبه ويعتذر عن الاستمرار في المهمة».