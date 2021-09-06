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برر مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، انفعاله بعد تسجيل هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الجابون وتلفظه نحو الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة عقب صافرة النهاية.

وقال مصطفى محمد في تصريحات متلفزة: «أعاني من ضغوط نفسية شديدة في الفترة الأخيرة، والهدف جاء بعد غياب وعقب ظروف صعبة مريت بها».

وواصل: «هدف في توقيت قاتل وفي مباراة هامة قبل عودتي مجددًا للمشاركة مع جالاتا سراي التركي، وجاء في وقته بعد طول غياب عن التهديف».

وأكمل: «أشكر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، تفهم موقفي تمامًا ومنحني الفرصة في الوقت المناسب لتسجيل هدف هام في مباراة الجابون».