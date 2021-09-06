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أول تعليق من مصطفى محمد بعد انفعاله في مباراة والجابون

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أول تعليق من مصطفى محمد بعد انفعاله في مباراة مصر والجابون أول تعليق من مصطفى محمد بعد انفعاله في مباراة والجابون

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برر مصطفى محمد، مهاجم منتخب ، انفعاله بعد تسجيل هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الجابون وتلفظه نحو الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة عقب صافرة النهاية.

وقال مصطفى محمد في تصريحات متلفزة: «أعاني من ضغوط نفسية شديدة في الفترة الأخيرة، والهدف جاء بعد غياب وعقب ظروف صعبة مريت بها».

وواصل: «هدف في توقيت قاتل وفي مباراة هامة قبل عودتي مجددًا للمشاركة مع جالاتا سراي التركي، وجاء في وقته بعد طول غياب عن التهديف».

وأكمل: «أشكر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، تفهم موقفي تمامًا ومنحني الفرصة في الوقت المناسب لتسجيل هدف هام في مباراة الجابون».

المصرى اليوم

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