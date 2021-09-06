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"الأرصاد" تنبِّه مكة والمدينة والرياض: أمطار وسُحب رعدية وعوالق ترابية

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"الأرصاد" تنبِّه مكة والمدينة والرياض: أمطار وسُحب رعدية وعوالق ترابية "الأرصاد" تنبِّه مكة والمدينة والرياض: أمطار وسُحب رعدية وعوالق ترابية
تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العيص وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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