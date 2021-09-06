"بلدية بارق" تغلق مجمعًا تجاريًا تسبب في تشوهات بصرية

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ضمن جولة رقابية مكثفة قامت بها للتأكد من احترازات كورونا

أغلق مراقبو صحة البيئة ببلدية محافظة بارق مجمعًا تجاريًا كاملاً أهمل النظافة العامة ولم يحسن واجهات المحال وتسبب في تشوهات بصرية، وذلك ضمن جولة رقابية مكثفة قاموا بها أمس الأحد، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا والاشتراطات الصحية ولمعالجة التشوهات البصرية.

كما أسفرت الجولة عن رصد سبع مخالفات صحية في مطاعم مخالفة اتخذت الإجراءات النظامية حيالها وتأتي هذه الجولات الرقابية المكثفة بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ومتابعة رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي.

وستتواصل الجولات لمعالجة التشوهات البصرية وتطبيق الاحترازات وسيتم تطبيق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين وتنوه بلدية بارق بأنه على من يجد مخالفة الإبلاغ عبر ٩٤٠ .