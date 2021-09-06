وزيرة الصحة تحذر: إصابات كورونا سترتفع بشكل كبير جدًا بنهاية سبتمبر وبداية أكتوبر

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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن أرقام الاصابات في فيروس كورونا وما أشيع عن عدم التوسع في إجراء الفحوصات العشوائية يقلل الأرقام الحقيقية أمر طبيعي ومعروف في إحصائيات علوم الوبائيات، قائلة: «في كل العالم وفي علم الوبائيات وفي أي نظام صحي عالمي سواء أميريكا أو فرنسا أو إنجلترا وغيرها، الأرقام المعلنة لا تمثل نسبة 10% من الواقع في أحسن الظروف».

تابعت الوزيرة في لقاء خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أن الدليل على ذلك أن كثير من حالات الكورونا المصابة لم تشخص فقط يكون أصيب وتعافى لو تظهر عليه الأعراض، كاشفة أن تبني الحكومة للنموذج الياباني في الاغلاق وهو الاغلاق الجزئي اليومي وليس كاملًا للقطاعات أسهم في تحقيق الهدف والاستراتيجية.

ذكرت الوزيرة في معرض تناولها للوضع الوبائي إبان الموجة الرابعة أنها توقعت قبل شهرين ارتفاع الاصابات بالفيروس خلال النصف الثاني من سبتمبر معتمدة أن التوقعات تعتمد على عدة عناصر أهمها المؤثرات البيئية خلال تلك الفترة، فضلًا عن المنحنى الوبائي المتوافر لدى الوزارة كتاريخ للظروف الماثلة إبان نفس الفترة.

توقعت وزيرة الصحة أن تكون ذروة الموجة الرابعة نهاية سبتمبر الحالي والأسبوع الأول من أكتوبر، قائلة: «ستتصاعد بشكل كبير جدًا خلال تلك الفترة»، مؤكدة أن سياسة الوزارة في التعاطي مع الموجة الرابعة يعتمد على الفترة التي تخللت الموجة الثالثة والرابعة.

قالت زايد: «في فترة الإجازة بين الموجة الثالثة والرابعة استطعنا زيادة الاحتياطات والمخزون الاستراتيجي للاكسجين حيث كان يصل إلى 1.2 مليون لتر مخزون إحتياطي في المعتاد ووصل المخزون الآن إلى.3 3 مليون لتر بالاضافة إلى الاستعانة بتنكات أكبر في السعة للاكسجين ودعمنا خطوط إنتاج الدواء بخطوط قادرة على توفير علاجات تستطيع القضاء على الالتهاب الرئوي في غضون 48 ساعة».