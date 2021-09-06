حالة الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة من اليوم إلى السبت 11 سبتمبر 2021

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 6 سبتمبر إلى السبت 11 سبتمبر 2021، حيث يسود تحسن نسبي في الاحوال الجوية على كافة الانحاء، ويسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

بينما هناك فرص سقوط أمطار خفيفة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس على السواحل الشمالية الغربية (السلوم ومطروح) وعلى الضبعة يوم الخميس فقط على فترات متقطعة، وبنسبة 30% يوم الثلاثاء و40% يومي الاربعاء والخميس.

وتسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة طوال هذه الأيام، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلا .

ويكون متوسط نسب الرطوبة طوال هذه الفترة كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى ليلا من 85% إلى 88% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%.

- السواحل الشمالية: العظمى ليلا من 88% إلى 90% والصغرى نهارا من 40% إلى 45%.

- جنوب سيناء: العظمى ليلا من 55% إلى 60% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%.

- شمال الصعيد: العظمى ليلا من 40% إلى 50% والصغرى نهارا من 20% إلى 25%.

- جنوب الصعيد: العظمى ليلا من 25% إلى 30% والصغرى نهارا من 10% إلى 15%.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 6 سبتمبر إلى السبت 11 سبتمبر 2021

- درجات الحرارة الاثنين 6 سبتمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والمحسوسة 36، وعلى السواحل الشمالية 30 درجة والمحسوسة 33، وعلى جنوب سيناء 37 درجة والمحسوسة 40، وعلى شمال الصعيد 36 درجة والمحسوسة 38، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 7 سبتمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والمحسوسة 36، وعلى السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 35، وعلى جنوب سيناء 38 درجة والمحسوسة 41، وعلى شمال الصعيد 37 درجة والمحسوسة 39، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.

- درجات الحرارة الأربعاء 8 سبتمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والمحسوسة 36، وعلى السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 35، وعلى جنوب سيناء 38 درجة والمحسوسة 41، وعلى شمال الصعيد 37 درجة والمحسوسة 39، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.

- درجات الحرارة الخميس 9 سبتمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والمحسوسة 36، وعلى السواحل الشمالية 30 درجة والمحسوسة 33، وعلى جنوب سيناء 39 درجة والمحسوسة 42، وعلى شمال الصعيد 37 درجة والمحسوسة 39، وعلى جنوب الصعيد 43 درجة والمحسوسة 44 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 10 سبتمبر2021:

على القاهرة والوجه البحرى 33 درجة والمحسوسة 35، وعلى السواحل الشمالية 30 درجة والمحسوسة 33، وعلى جنوب سيناء 37 درجة والمحسوسة 40، وعلى شمال الصعيد 36 درجة والمحسوسة 38، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.

- درجات الحرارة السبت 11 سبتمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 33 درجة والمحسوسة 35، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والمحسوسة 32، وعلى جنوب سيناء 35 درجة والمحسوسة 38، وعلى شمال الصعيد 34 درجة والمحسوسة 36، وعلى جنوب الصعيد 40 درجة والمحسوسة 41 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة ومتوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 6 سبتمبر إلى السبت 11 سبتمبر 2021.