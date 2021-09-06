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انهارت بها «البلكونة» أثناء «نشر الغسيل» في البحيرة .. إصابة سيدة بدمنهور

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انهارت بها «البلكونة» أثناء «نشر الغسيل» في البحيرة .. إصابة سيدة بدمنهور انهارت بها «البلكونة» أثناء «نشر الغسيل» في البحيرة .. إصابة سيدة بدمنهور

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سقط سور بلكونة الطابق الثاني بأحد المنازل في منطقة طور سيناء بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، وذلك أثناء قيام إحدى السيدات بـ«نشر الغسيل» في البلكونة، مما أدي إلى إصابتها وتم نقلها إلى مستشفى دمنهور التعليمي.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة دمنهور بسقوط بلكونة الطابق الثاني في أحد المنازل في شارع طور سيناء مما أدي إلى إصابة إحدي السيدات.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة دمنهور، وقوات الحماية المدنية وكامل غطاس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وإدارة الأزمات والكوارث في محافظة البحيرة، وتبين أن البلكونة في منزل مملكوك للمواطن «محمد .ع» مقيم مدينة دمنهور.

أسفر الحادث عن إصابة «كريمة .س .ع» ٤٠ سنة، ربة منزل، تصادف قيامها بنشر الغسيل في البلكونة فانهار سور البلكونة بها.

وتولت الإدارة الهندسية في الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، كذلك لجنة المنازل الٱيلة للسقوط في المحافظة اتخاذ اللازم لبيان حالة المنزل وسلامتة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

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