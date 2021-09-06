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«بصق وشتيمة».. ملخص هجوم مصطفى محمد ضد حسام البدري خلال مباراة الجابون ()

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«بصق وشتيمة».. ملخص هجوم مصطفى محمد ضد حسام البدري خلال مباراة الجابون (فيديو) «بصق وشتيمة».. ملخص هجوم مصطفى محمد ضد حسام البدري خلال مباراة الجابون ()

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مصطفى محمد مهاجم الوطني وفريق جالاتا سراي، وقع في مشهد مؤسف عقب تسجيله هدف التعادل أمام منتخب الجابون خلال اللقاء الذي أقيم مساء الأحد 5- 9 -2021 ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات 2022 قطر.

وعقب تسجيل مصطفى محمد هدف التعادل خلع المهاجم المصري قميصه ووجه عبارات غاضبة تجاه دكة المنتخب الوطني الذي يقف خلالها حسام البدري. وتدخل أحمد حجازي وعدد من اللاعبين لتهدئة مصطفى محمد.

وعقب انتهاء المباراة التقطت كاميرا اللقاء مصطفى محمد أثناء وقوعه في مشهد مؤسف، حيث قام المهاجم المصري بالبصق على الأرض وتوجيه ألفاظ نابية ضد شخص لم تظهر الكاميرا، الأمر الذي فسره الكثير أنه يقصد حسام البدري، خاصة بعد تفضيل محمد شريف عليه للعب أساسيا في تشكيل المنتخب الوطني أمام الجابون.

المصرى اليوم

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