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مليونا ريال مبيعات الليلة الختامية للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

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مليونا ريال مبيعات الليلة الختامية للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور مليونا ريال مبيعات الليلة الختامية للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور
شهدت بيع أغلى صقر "جير" في العالم بمبلغ مليون و750 ألف ريال

مليونا ريال مبيعات الليلة الختامية للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

شهدت الليلة الأخيرة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي نظمه نادي الصقور السعودي على مدار شهر بمقره بملهم شمال الرياض بمشاركة أفضل المزارع في العالم، بيع أغلى صقر "جير" في العالم اليوم بمبلغ مليون وسبعمائة وخمسين ألف ريال.

وتفصيلاً، يعد صقر "جير" الأغلى في العالم هو من نوع قرموشة جير "ألترا وايت" من مزرعة "باسيفيك نورث ويست" الأمريكية، ويبلغ عرضه مثل طوله 16.50 إنشًا، ووزنه 980 جرامًا، وكانت المنافسة مثيرة على الصقر وسط تفاعل وحماس كبير من قِبل الحضور.

وكانت الليلة الختامية للمزاد شهدت المزايدة على ثلاثة صقور بِيعَت بمبلغ مليون وتسعمائة وتسعين ألف ريال، اثنان منها تابعان لمزرعة "باسيفك نورث" الأمريكية، وبعد بيع الجير الأغلى جاء الدور على الصقر الثاني وهو من نوع قرموشة جير "سوبر وايت"، وبيع بمبلغ 150 ألف ريال، ثم جاء الدور على الصقر الثالث والأخير في الليلة الختامية وهو من نوع "حر من حر" من مزرعة "راينر فالكونز" الألمانية وبِيعَ بمبلغ 90 ألف ريال، ليصبح إجمالي المبيعات على منصة المزاد 4.386.000 ريال.

ومر المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بلحظات مثيرة، حيث شهد في الليلة الثانية بيع صقر "حر من حر" لمزرعة العرادي بمبلغ 270 ألف ريال، ليستمر الرقم لمدة ستة أيام قبل أن يأتي صقر جير بيور "سوبر وايت" من مزرعة "جيم ويلسون فالكونز" الكندية ويحطم رقم العرادي في الليلة الثامنة للمزاد إذْ بِيعَ بـ350 ألف ريال، ليحافظ على لقب الصقر الأغلى في المزاد حتى الليلة الأخيرة التي جاء فيها الصقر الأمريكي صاحب اللون "ألترا وايت" الذي عُرض لأول مرة في المزاد ويحطم كل الأرقام.

وشهد المزاد الذي نظمه نادي الصقور السعودي لأول مرة خلال الفترة من 5 أغسطس إلى 5 سبتمبر الحالي، مشاركة نخبة من أفضل المزارع في العالم من 14 دولة، واشتمل المزاد على معارض مصاحبة لكل المزارع المشاركة، كما ضم العديد من الأجنحة الخاصة بمنتجات الصقور وأغذيتها وأدويتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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