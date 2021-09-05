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ألمانيا تسحق أرمينيا بسادسية نظيفة

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ألمانيا تسحق أرمينيا بسادسية نظيفة ألمانيا تسحق أرمينيا بسادسية نظيفة

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تمكن منتخب ألمانيا من تحقيق الفوز على أرمينيا بسداسية نظيفة، في إطار مباريات دور المجموعات من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى 2022.

سجل جنابري ثنائية خلال أول 15 دقيقة فيما أحرز زميله ماركو رويس الهدف الثالث وأضاف وتيمو فيرنر الهدف الرابع، وجاء الهدف الخامس بأقدام يوناس هوفمان، واختتم البديل أكرم أديمي السداسية البيضاء في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وبهذا الفوز تتصدر ألمانيا صدارة جدول ترتيب المجموعة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين عن أرمينيا صاحبة الوصافة بـ10.

المصرى اليوم

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