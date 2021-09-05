محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل تنفيذ مبادرة حياة كريمة

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قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إن مبادرة حياة كريمة في المحافظة شاملة الريف والصيد وإحلال مراكب الصيد وتشمل سكن كريم وتطوير الخدمات في المحافظة، وأضاف أن مركز مطوبس بكفر الشيخ يمثل 18 قرية ويعاني من تراجع العديد من الخدمات. وتابع، أن مركز مطوبس كان يمثل مركزا للهجرة غير الشرعية.



وأوضح، في مداخلة عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المجتمع المدني ساعد في توفير سكن كريم للأسر الأكثر احتياجا في قرى كفر الشيخ مشيرا إلى أن الأمطار تهطل لعدة ساعات وتؤثر على المنازل في القرى وسيتم إحلال وتجديد المنازل المتهالكة. وأكد تغيير شامل لحياة المواطنين في قرى كفر الشيخ وسيتم توفير خدمات متكاملة للمواطنين في القرى وسيتم إنشاء 43 مدرسة بتكلفة 420 مليون جنيه وتجديد 42 مدرسة أخرى.



وأشار اللواء جمال نور الدين إلى إنشاء مجمعات سكنية لنقل بعض المواطنين من المنازل المتهالكة القديمة واعتماد 700 مليون جنيه لإنشاء مستشفي في إحدى القرى. وكشف: لدينا كلية للثروة السمكية في كفر الشيخ تسهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب والعديد من المشروعات الكبري تنفذها الدولة في قرى كفر الشيخ والدولة اتخذت إجراءات قوية لمنع الهجرة غير الشرعية.



واستكمل أنه يوجد مناطق صناعية في كفر الشيخ تستوعب الطاقة البشرية للشباب مؤكدا إنشاء 8 أبراج أيقونة في كفر الشيخ على غرار مدينة العلمين الجديدة وإقامة 13 ألف وحدة سكنية ومدة المشروع 24 شهر للمرحلة الأولى وإقامة 162 عمارة سكنية تضم 13 ألف وحدة سكنية. وأكد أن كفر الشيخ لديها 42 % من إنتاج الأرز على مستوى الجمهورية وأن المصنع الرئيسي للرمال السوداء وفر العديد من فرص العمل للشباب والرمال السوداء حلم للمصريين وتحقق بدعم الرئيس السيسي. وأضاف أن طريق كفر الشيخ- دسوق كان متوقفا منذ 10 سنوات ويتم حل الأزمة حاليا والمرحلة الأولى للطريق سيتم افتتاحها قريبا .