محلل سياسي أمريكي: دول العالم تتعامل مع أفغانستان بحذر وقلق في ظل سيطرة حركة طالبان

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قال توماس جورجيسيان، المحلل السياسي الأمريكي، إن ما نراه اليوم ليس أفغانستان التي كانت منذ أسابيع قليلة، حيث أن أفغانستان تسيطر عليها الآن حركة طالبان، وتتعامل معها دول العالم حاليًا بحذر وقلق، والكل يعرف أن طالبان المسيطرة والمهيمنة على زمام الأمور، ولكن هناك بالتأكيد توقع أو تخوف من حدوث حرب أهلية كانت من المحتمل أن تقوم بها حركات أخرى من قبل، سواء تتفاعل أو لا تتفاعل مع حركة طالبان.

وأضاف «توماس» في حواره عبر سكايب، لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن أفغانستان في عام 2020/ 2021 هي غير أفغانستان في عام 2001، حيث أن تضاعف العدد السكاني من 20 مليون لحوالي 40 مليون، وهناك حركة هجرة داخلية وخارجية، موضحًا أن أغلب قيادات طالبان لم يكونوا يتواجدوا داخل أفغانستان في الفترة الماضية ويتواجدوا في الفترة الحالية.

وتابع، أن النسخة الجديدة من طالبان كما يريدون أن يظهروا في تعاملاتهم الدولية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل بحذر وقلق وفي نفس الوقت أن الولايات المتحدة تتعامل مع طالبان بأنها مزاملة ولكن لا تتعامل معها كقوى معترف بها دوليًا أو أمريكيًا وخصوص أن أغلب الأموال تم تجميدها وسيتم التعامل معها بحذر ومن خلال الدبلوماسية أو من خلال الاتصالات التي تتم في قطر تحديدًا.