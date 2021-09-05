أخبار عاجلة

الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 -
طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

علم لبنان غائب في اجتماع دمشق.. وغضب على "التواصل"

Print
علم لبنان غائب في اجتماع دمشق.. وغضب على "التواصل" علم لبنان غائب في اجتماع دمشق.. وغضب على "التواصل"

جي بي سي نيوز :- أثار غياب العلم اللبناني خلال اجتماع نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع والخارجية زينة عكر ووزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد موجة من الغضب في الأوساط السياسية والشعبية في لبنان.

فقد ظهرت الوزيرة اللبنانية خلال اجتماعها، اليوم السبت، بالمسؤولين في النظام السوري وعلى رأسهم فيصل المقداد، في وزارة خارجية النظام، وخلفها علم سوريا بدلاً من علم بلادها.

وأشعلت صور الاجتماع مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، وانهالت الانتقادات على عكر والوفد اللبناني، الذي ضم أيضاً وزير المالية غازي وزني ووزير الطاقة ريمون غجر والمدير العام للأمن العام عباس إبراهيم.

كما وجه مسؤولون وناشطون عبر منصات التواصل اللوم لعكر بسبب عدم اعتراضها وقبولها بهذا الموقف، الذي اعتبروه "بروتوكولياً" إهانة لبلدهم.

"لبنان مش محافظة لسوريا"
وكتب النائب المستقيل إلياس حنكش على تويتر: "لبنان مش محافظة لسوريا... لبنان آلاف السنين من الحضارة. لبنان الـ6000 شهيد. لبنان لا يُختصر بوفد انبطاحي، مذلول وبلا كرامة وطنية. لبنان منارة هذا الشرق وسيعود أفضل من ما كان... بس نخلص منكم! (لدينا هموم أهم بكثير، لكن عدم وجود العلم اللبناني ذل بأبهى حلله)".

وعلق ناشطون قائلين: "العلم السوري بدل العلم اللبناني إلى جانب وزيرة الدفاع اللبنانية. خلّيكي بالأحضان"، و"وين العلم اللبناني يا معالي الوزيرة!؟ هيك وزراء بيستاهلوا هيك معاملة وأكتر"، و"شو حسيتي وقت ما شفتي العلم اللبناني كونك وزيرة الدفاع والخارجية ونائبة رئيس وأضرب وأطرح، أو ما حسيتي بشي؟ منعرف أنكم حكومة حزب الله، ما كنا عارفين أنكم حكومة بشار كمان".

أول زيارة رسمية
يشار إلى أن هذه أول زيارة رسمية حكومية لبنانية رفيعة المستوى إلى سوريا منذ اندلاع النزاع فيها. وأتت بهدف بحث استجرار الطاقة والغاز من والأردن عبر سوريا.

ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات حادة تنعكس على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية، وذلك على وقع أزمة اقتصادية متمادية منذ عامين صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

العربية 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

إبراهيم حسن لـ"المصري اليوم" : أخشى على الأندية الشعبية من الانقراض وأطالب بعودة الجماهير

إبراهيم حسن لـ"المصري اليوم" : أخشى على الأندية الشعبية من الانقراض وأطالب بعودة الجماهير