بزعم كرهه لعمل المرأة.. أفغاني يهاجم سيدة خمسينية في برلين

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كانت تعمل بمتنزه في برلين.. وأصابها بجروح بليغة

هاجم أفغاني (29 عامًا) سيدة خمسينية (58 عامًا) في ألمانيا، كانت تعمل في متنزه في برلين، وأصابها بجروح بليغة، بزعم أنه كره أن يرى سيدة تعمل، حسبما أفادت الشرطة اليوم الأحد، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، وقع الهجوم في حي فيلمرسدورف بمدينة برلين بعد ظهر أمس السبت، وأُصيب أحد المارة (66 عامًا) بجروح خطيرة أثناء محاولته إنقاذ السيدة.

وقالت الشرطة إن المهاجم الذي لم يتم الكشف عن هويته، بما يتفق مع قوانين الخصوصية الألمانية، اقترب من السيدة، وتحدّث معها، بعدها أشهر سكينًا فجأة، وطعنها مرات عدة في الرقبة، كما هاجم رجلاً حاول التدخل ومساعدة السيدة.

ولم تفصح السلطات عن هويتَي الضحيتَين أيضًا، فيما قال مكتب الادعاء العام في برلين اليوم الأحد إن المهاجم اعتُقل بتهمة الشروع في القتل والاعتداء الجسيم.

وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه به ربما يعاني مرضًا عقليًّا، ورغم ذلك فإن ممثلي الادعاء العام والشرطة الجنائية يحققون معه للاشتباه في أن هجومه ربما كان بوازع فكر متطرف.