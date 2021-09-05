حمادة أنور: شيكابالا لا يستحق الإيقاف 8 أشهر

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة الزمالك، السابق، أن محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم، تعرض للظلم بعد العقوبة التي وقعتها عليه لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بإيقافه 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه، بسبب إثارة الجماهير خلال تسليم درع الدوري.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، أكد أن شيكابالا، لم يوجه له أي سباب خلال تسليم درع الدوري»، مضيفًا :«لجنة المسابقات أوضحت أن العقوبة التي وقعت على قائد الزمالك بسبب تكرار إثارة الجماهير، أين الجماهير التي أثارها شيكابالا، والمباريات تقام بدون جماهير! لو هناك جمهور دخل الملعب ليس مسئولية الزمالك، لأن البنك الأهلي هو منظم المباراة».

وأضاف :«الأزمة التي حدثت، كانت بسبب رغبة شيكابالا، في دخول اللاعبين الناشئين وزوجات اللاعبين وأسرهم لحضور مراسم التتويج بدرع الدوري».

وتابع :«كانت من المفترض أن يتواجد إداريي الزمالك لحل أزمة دخول اللاعبين الشباب وزوجات اللاعبين، وليس شيكابالا، الذي وقف ساعة ونصف في محاولة منه لحل الأزمة».

وأشار :«كيف يتم عمل بروتوكول تسليم درع الدوري بهذا الشكل السئ، كان يجب على اتحاد الكرة أن ينظم تلك المباراة، ونادي البنك الاهلي لن يعترض»، مضيفًا :استاد بتروسبورت ليس مهيأ لاستقبال هذا الحدث الكبير، كان يجب إقامة المباراة في ملعب أكبر مثل الدفاع الجوي، الشكل كان سيكون أفضل مما الذي ظهر عليه«.