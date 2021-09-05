منع الغناء بـ«فلاشة» والالتزام بمبادئ الوقوف على المسرح.. تعرف على قرارات «الموسيقيين» بشأن شاكوش والبحراوي

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اتخذت نقابة المهن الموسيقية، الأحد، عدة قرارات هامة بشأن مطرب المهرجانات حسن شاكوش ورضا البحراوي، وذلك عقب التحقيق الذي حضراه اليوم بمقر النقابة لمعرفة حقيقة تفاصيل الواقعة التي دارت بينهما في الساحل الشمالي خلال الأيام الماضية.

وجاءت القرارات كالتالي:

- سحب ترخيص الغناء من حسن شاكوش نهائيا بدون مدة محددة.

- إيقاف رضا البحراوي شهرا يضاف إلى الشهر السابق ليصبحا شهرين.

- تناول التحقيق الجانب الأهم مع حسن شاكوش وهو إهانة شعبة الإيقاع بالنقابة والتقليل منهم أمام الجمهور على خشبة المسرح.

- التأكيد على أن شعبة الإيقاع بالنقابة مازالت عماد الموسيقي العربية وأن الفنان هاني شاكر يقدر كل أعضاء شعبة الإيقاع ضمن كافة شعب الموسيقي.

- تحمل رضا البحراوي أجر فرقته الموسيقية خلال مدة الإيقاف، ومنع الغناء على «فلاشة» أو أي مسجل صوتي، ويكون الغناء أو الأداء من خلال فرقة موسيقية لاتقل عن 8 عازفين.

- الالتزام بمبادئ الوقوف على خشبة المسرح ومقابلة الجمهور، وتحمل مسؤولية الكلمة والفعل.