«88 % من الشعب معه بطاقة تموين».. «الإحصاء»: دعم الدولة للمواطن سبب انخفاض معدل الفقر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طاهر صالح، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية بجهاز الإحصاء، إن متوسط استهلاك الأسرة المصرية سنويًا قُدر بـ62 ألف جنيه، وهناك 12 بندا من بنود الإنفاق مثل الرعاية الصحية والانتقالات والمأكل والملبس والسكن وخلافه.

وأضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، أن معدل الفقر انخفض من 32.5% عام 2017 إلى 29.7% عام 2019ـ 2020، مشيرًا إلى أن انخفاض الفقر ناتج عن دعم الدولة لـ90% من المواطنين ببطاقة التموين والخبز بالإضافة للكهرباء والغاز وخلافه، معقبًا: «88% من المجتمع المصري معاه بطاقة تموين».

ولفت إلى أن متوسط دخل المواطن من الوارد أن يكون 2000 جنيه أو أكثر، ولا يجب أن يقاس دخل الأسرة بدخل الفرد، ومن ينخفض دخله يدعم من قبل الدولة.