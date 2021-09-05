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أول تعليق من المهن الموسيقية بعد عقوبة حسن شاكوش: التجاوزات زادت عن الحد

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أول تعليق من المهن الموسيقية بعد عقوبة حسن شاكوش: التجاوزات زادت عن الحد أول تعليق من المهن الموسيقية بعد عقوبة حسن شاكوش: التجاوزات زادت عن الحد

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قال الفنان حلمي عبدالباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، إن اتهامات مطرب المهرجانات حسن شاكوش، تتعلق بفيديو غير طبيعي يحتوي على كلامًا يعاقب عليه القانون، مضيفًا أن شاكوش أهان قطاع من الموسيقيين في نفس الفيديو، وكان لازمًا اتخاذ قرار بسحب الترخيص بالغناء لأجل غير مسمى، وهو ما حدث.

وأضاف حلمي عبدالباقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه حال مواجهة حسن شاكوش بالاتهامات لم ينكر ما قاله على المسرح، مضيفًا أن الفنان يجب أن يكون مسئولا عن تصرفاته.

وتابع عضو مجلس إدارة المهن الموسيقية أنه بالنسبة لـ رضا البحراوي، تم وقفه لمدة شهرين، مع إلزامه بدفع مرتبات فرقته خلال الشهرين، موضحًا أن مخالفة «البحراوي» تقل عن «شاكوش».

وأردف حلمي عبدالباقي أن سحب ترخيص الغناء من أي مطرب يؤثر على سفره إلى الخارج وإقامة حفلات غناء خارج وداخل ، لافتًا إلى أن التجاوزات زادت عن الحد، ويجب مواجهتها للحفاظ على صورة الفن المصري.

المصرى اليوم

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