فولكس فاجن تقدم سياراتها الكهربائية باشتراك شهري

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بدأت فولكس فاجن تطبيق اسراتيجيتها ACCELERATE للتحول إلى شركة خدمات التنقل بدلا من الاقتصار على إنتاج السيارات و بيعها حيث أطلقت خدمة AutoAbo بألمانيا لتأجير سياراتها شهريا التي تضم ٢٠٠٠ سيارة من طرازات ID.3 و ID.4.

أبدت فولكس فاجن عن الاتجاه السائد بأوروبا نحو عدم امتلاك سيارة و استخدام واحدة لفترة معينة بشكل منفرد لذا وفرت خدمة تأجير سياراتها بفترة أدنى ٣ أو ٦ شهور حيث تهدف لتحقيق ٢٠% من مبيعاتها عبر خدمات التنقل بحلول ٢٠٣٠.

يبدأ سعر الخدمة لطراز ID.3 من ٤٩٩ يورو و سيتم إنشاء موقع إلكتروني لتقديم اشتراكات سيارات ID الكهربائة كما سيتم توسع الموقع لاحقا لتوفر فرصة عرض الموزعين لسيارات الاحتراق الداخلي و الهجينة.

هدفت الشركة لتقديم خدمة بين الإيجار و مشاركة السيارات و أوضح كلاوس زيلمر، عضو مجلس إدارة فولكس فاجن لشئون المبيعات ألية عمل الخدمة التي تشمل جميع متطلبات السيارة ما عدا الكهرباء لتتضمن اشتراك صيانة و اختبارات التأهل للسير على الطرقات بجانب التأمين و الضرائب كما وفرت الشركة امكانية توصيل السيارة لأي مكان داخل ألمانيا حتى يستلمها العميل خلال ١٤ يوم أما لاحقا فسيقوم الموزعون بتوصيل السيارات.