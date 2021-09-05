عودة 3 حالات إخلاء طبي إلى غزة بعد استكمال فترة علاجهم بالمدينة الطبية

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جى بي سي نيوز :- غادرت الأردن، اليوم الأحد، 3 حالات إخلاء طبي إلى قطاع غزة، بعد استكمال فترة علاجها في مدينة الحسين الطبية، بتوجيهات ملكية وعلى نفقة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وشارك قائد قوة المستشفى الميداني الأردني غزة/67 العقيد الركن فواز الدعجة أهالي القطاع فرحتهم باستقبال الطفلات الثلاث فرح حازم، وفرح رفعت، وإسراء أبو فارس، واطمأن على حالتهن، مؤكداً أن دعم ورعاية جلاله الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة مستمر على الدوام للأشقاء في قطاع غزة، من خلال المستشفى الميداني، والذي يقدم الخدمات الطبية والعلاجية منذ عام 2009،وفق بترا .

وبين أخصائي جراحة العظام والمفاصل في المستشفى أن الحالات المرضية كانت تعاني من إصابات بليغة في مختلف أنحاء الجسم، شملت كسوراً متعددة في منطقة الوجه والفكين والأطراف العلوية والسفلية، اذ تم إجراء العديد من العمليات الجراحية والترميمية للأطراف المصابة خلال فترة العلاج في مدينة الحسين الطبية، بالإضافة إلى عمليات تثبيت للكسور، وستستكمل الحالات علاجها الطبيعي في المستشفى الميداني الأردني.

من جهتهم، عبر ذوو الحالات عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أقر أعينهم بإدخال الفرح والسعادة عليهم بعلاج بناتهم على نفقة جلالته، وإجراء ما يلزم لهن من خلال فريق طبي متخصص، مثمنين ما تقوم به القوات المسلحة الأردنية من جهود طبية وإنسانية في قطاع غزة منذ سنوات.

يُذكر أن عملية الإخلاء تمت بتاريخ 26 أيار الماضي، حيث تبين وبعد إجراء الفحص الأولي من قبل فريق التعزيز الطبي في المستشفى الميداني الأردني، ومن خلال المسح الطبي لعدد من الحالات، أن هناك حالات بحاجة إلى تقديم رعاية طبية عالية المستوى، فجاءت التوجيهات الملكية مباشرة بتنفيذ عملية الإخلاء لهن وبالسرعة القصوى.