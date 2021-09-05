الأردن يرسل طائرة مساعدات طبية خامسة إلى لبنان

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جي بي سي نيوز :- تنفيذاً للتوجيهات الملكية، أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، طائرة مساعدات طبية خامسة إلى الشعب اللبناني الشقيق، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وتحمل الطائرة أدوية ومستلزمات طبية، حيث سيتم ايصالها إلى الجهات المعنية في لبنان الشقيق للوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف التي يمر بها.

وكانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أرسلت منذ بداية الأزمة التي يعاني منها الشعب اللبناني الشقيق بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، أربعة طائرات تنوعت فيها المساعدات من مواد طبية وأدوية ومواد غذائية.