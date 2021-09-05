عطوة أمنية لثلاثة ايام ووالد المغدور نزار قازان يتحدث عن الجريمة

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جي بي سي نيوز :- قال وليد قازان ، والد الشاب المغدور نزار قازان الذي توفي في اليادودة بإطلاق الرصاص عليه الخميس خلال ذهابه إلى عمله إن نجله المرحوم نزار وجدت سيارته إلى جانب الطريق بالقرب من جامعة الزيتونة وهو ينزف بداخلها .

أضاف في تصريحات صحيفة إنه تلقى اتصالا من الاجهزة الأمنية التي " وسألتني عنه فأخبرتهم أنه ذهب الى عمله وما لبثت أن ذهبت لأجد ابني متوفيا بعد اصابته بعدة رصاصات أطلقها الجناة على مركبته .

وكانت الأجهزة الامنية اخذت عطوة أمنية السبت لمدة ثلاثة ايام بحضور وجهاء من الصريح وقيادات الأمن في اربد بعد أن القت الشرطة القبض على أحد القتلة .