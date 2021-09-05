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الرياض تتصدر مخالفات كورونا

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الرياض تتصدر مخالفات كورونا الرياض تتصدر مخالفات كورونا
بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من "كوفيد-19" (23280) مخالفة، وذلك للفترة من 21 / 1 / 1443هـ حتى 27 / 1 / 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8805)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2405)، ثم منطقة حائل بـ(2191)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (2125)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1939)، ومنطقة القصيم بـ(1778)، ومنطقة الجوف بـ(1467)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(729)، ومنطقة تبوك بـ(585)، ومنطقة عسير بـ(485)، ومنطقة جازان بـ(329)، ومنطقة الباحة بـ(245)، ومنطقة نجران بـ(197).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.


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