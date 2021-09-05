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تسجيل 9 وفيات و 415 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

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تسجيل 9 وفيات و 415 اصابة بفيروس كورونا في الاردن تسجيل 9 وفيات و 415 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

المدينة نيوز :-  أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 9 وفيات و415 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10463 وفاة و800240 إصابة.
وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 2.66 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.
وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 11724 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم السبت، إلى المستشفيات 67 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 42 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 556 حالة.
وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 9 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 18 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.
وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 17 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 25 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10 بالمئة.
وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.
وأشار الموجز إلى تسجيل 958 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 778053 حالة.
كما أشار إلى إجراء 15597 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9357342 فحصاً.
وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3497679، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 2980712 .

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جي بي سي نيوز

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