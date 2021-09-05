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تدشين كلية الحرم المكي الشريف النسائية في عامها الأول.. ١٤٥ طالبة

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تدشين كلية الحرم المكي الشريف النسائية في عامها الأول.. ١٤٥ طالبة تدشين كلية الحرم المكي الشريف النسائية في عامها الأول.. ١٤٥ طالبة
وفق الإجراءات الاحترازية.. تسهم في بناء جيل واعد من النساء في هذا المجال

تدشين كلية الحرم المكي الشريف النسائية في عامها الأول.. ١٤٥ طالبة

دشّنت كلية الحرم المكي الشريف النسائي في عامها الأول (١٤٤٣هـ)، قسم الشريعة- شطر الطالبات بالكلية؛ وفق ما أفادت به الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية والثقافية ورئيس قسم الشريعة الدكتورة فادية بنت مصطفى الأشرف.

وأوضحت الأشرف؛ انطلاق العمل والإشراف على الكادرين الإداري والتعليمي بالكلية، إضافة إلى حضور الطالبات التدريجي في القاعات الدراسية بأروقة المسجد الحرام، الذي يصل عددهن إلى (١٤٥) طالبة، وفق الإجراءات الاحترازية، وأيضاً استمرار العملية التعليمية وتفعيلها عن بُعد عبر المنصة التعليمية بناءً على توجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ واعتماد آلية لعودة الدراسة.

وأكّدت الأشرف؛ حرص واهتمام مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود؛ ووكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي؛ بالمسيرة العلمية الشرعية للأكاديمية التي تسهم في بناء جيل واعد من النساء في هذا المجال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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