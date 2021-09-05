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الصحة: الجرعة الثالثة لأصحاب المناعة المتدنية اعتبارا من الأحد

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الصحة: الجرعة الثالثة لأصحاب المناعة المتدنية اعتبارا من الأحد الصحة: الجرعة الثالثة لأصحاب المناعة المتدنية اعتبارا من الأحد

المدينة نيوز :- أعلنت وزارة الصحة عن البدء بإعطاء الجرعة المعززة (الثالثة) للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة بأحد الامراض ادناه.

ودعت أصحاب المناعة المنخفضة، إلى التوجه إلى أحد مراكز التطعيم التالية، اعتباراً من يوم الأحد 5 أيلول، وبشكل يومي من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً – 3 مساء.

ملاحظة: يرجى إحضار ما يثبت وجود أحد الأمراض التالية:

-مرضى السرطان الذين يتناولون العلاج

– مرضى زراعة الأعضاء.

– مرضى زراعة خلايا الجذعية خلال العامين الماضيين وتناول ادوية تثبيط المناعة.

– عدوى نقص المناعة المكتسبة(الايدز) المتقدمة او غير المعالجة.

– المرضى الذين يتناولون علاج الكورتيزون بكميات كبيرة او الادوية الاخرى التي تثبط المناعة.

– مرضى غسيل الكلى.

– أمراض المناعة الذاتية مثل:

– التهاب المفاصل الرئوي.

– الحمى الذئابية.

– التصلب اللويحي.

– الصدفية.

– السكر من النوع الاول.

– متلازمة غيلان باري.

– بعض الأمراض الوراثية مثل (متلازمة داون، متلازمة داي جورج).

مدينة الحسن الرياضية

اربد

مستشفى السلط القديم

البلقاء

مستشفى الامير فيصل الحكومي

الزرقاء

مستشفى الامير هاشم بن الحسين العسكري / الزرقاء

الزرقاء

مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد

الزرقاء

مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الطفيلة

الطفيلة

حدائق الحسين بوابة رقم 2 من داخل السيارة Drive Through

العاصمة

قاعة يا هلا 2 – مدينة الحسين الرياضية – بوابة 1

العاصمة

مركز صحي ابو نصير الشامل

العاصمة

صالة الامير فيصل بوابة رقم 1- مدينة الملك عبد الله الثاني – القويسمة

العاصمة

مستشفى الامير حمزة / المدرج

العاصمة

مستشفى الامير هاشم بن عبدالله العسكري / العقبة

العقبة

مستشفى الامير علي بن الحسين العسكري

الكرك

مركز الامراض الصدرية/ مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق

المفرق

مركز صحي جرش الشامل

جرش

مركز صحي عجلون الشامل

عجلون

مستشفى النديم

مأدبا

مركز صحي معان الشامل

معان

 

جي بي سي نيوز

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