أكثر من 4.6 ملايين وفاة جراء تفشي وباء كورونا حول العالم

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تجاوزت حصيلة الإصابات بالفيروس 220.2 مليونًا حتى الآن

يواصل وباء كورونا حصد مزيد من الأرواح؛ حيث بلغ إجمالي الوفيات حول العالم 4 ملايين و561 ألف حالة وفاة؛ فيما تجاوزت حصيلة الإصابات بالفيروس 220.2 مليونًا حتى الآن.

- وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا؛ حيث تجاوز فيها إجمالي عدد الوفيات 648 ألف حالة وفاة؛ فيما سجلت منذ بداية تفشي الوباء أكثر من 39 مليون إصابة.

- البرازيل: حوالى 584 حالة وفاة و20.9 مليون إصابة.

- الهند: أكثر من 440 ألف حالة وفاة، وحوالى 33 مليون إصابة.

- المكسيك: 263 ألف حالة وفاة، و3 ملايين و421 ألف إصابة.

- بيرو: نحو 199 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2.1 مليون إصابة.

- روسيا: 186407 حالات وفاة، ونحو 700 ألف إصابة.

- إندونيسيا: نحو 136 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4.1 مليون إصابة.

- بريطانيا: أكثر من 133 ألف حالة وفاة، ونحو 7 ملايين إصابة.

- إيطاليا: أكثر من 129 ألف حالة وفاة، و4.6 ملايين إصابة.

- كولومبيا: 125 ألف حالة وفاة، ونحو 5 ملايين إصابة.