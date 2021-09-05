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تُدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت المنطقتين الشرقية والجنوبية بالسعودية

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مصر تُدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت المنطقتين الشرقية والجنوبية بالسعودية تُدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت المنطقتين الشرقية والجنوبية بالسعودية
أكدت وقوفها بجانب المملكة في مواجهة هذه الأعمال العدائية الخسيسة

مصر تُدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت المنطقتين الشرقية والجنوبية بالسعودية

أدانت واستنكرت بأشد العبارات، الهجمات التي استهدفت المنطقتين الشرقية والجنوبية بالمملكة العربية باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية، فضلًا عن الطائرات المفخخة التي أطلقتها مليشيا الحوثي أمس، والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها بنجاح.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، وقوفها بجانب المملكة في مواجهة هذه الأعمال العدائية الخسيسة، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين الشقيقين؛ معربة عن مساندتها لما تتخذه المملكة من تدابير لصون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها إزاء هذه الهجمات الإرهابية التي تمثل تهديدًا جسيمًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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