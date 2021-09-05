اليوم .. جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية لمدن حلايب وشلاتين وأبو رماد

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تبدأ جامعة عين شمس اليوم الاحد ممثلة في قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة برئاسة الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع، بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر اعمال قافلة تنموية شاملة لأهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر وذلك في الفترة من ٥ إلى ٩ من سبتمبر الجاري.

وتنطلق فعاليات القافلة التنموية الشاملة تحت إشراف عام أ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف سهيل حمزة أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشؤون القطاع .

هذا وقد سافر فريق من جامعة عين شمس لمحافظة البحر الأحمر لتجهيز المقر المتكامل المخصص لأعمال القافلة إيذاناً ببدء الأعمال الرسمية للقافلة في الخامس من سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تضم فعاليات القافلة عيادات طبية مجانية في مختلف التخصصات الطبية مثل الرمد والباطنة والعظام والجلدية والأطفال وغيرها، كما يتم صرف العلاج مجاناً من خلال صيدلية القافلة، هذا إلى جانب قياس الضغط والسكر والتحاليل المعملية.

ويتم فتح فصول محو أمية واستخراج شهادات وعمل اكتتابات للمتحررين من الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس .

يذكر أن جامعة عين شمس تحرص على إطلاق القوافل التنموية الشاملة لمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية