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يبيع فندقه في واشنطن المخطوط اسمه بحروف ذهبية

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ترامب يبيع فندقه في واشنطن المخطوط اسمه بحروف ذهبية يبيع فندقه في واشنطن المخطوط اسمه بحروف ذهبية
أعمال الرئيس السابق تضرّرت بشدة بسبب جائحة كورونا

ترامب يبيع فندقه في واشنطن المخطوط اسمه بحروف ذهبية

قال موقع "أكسيوس" إن الرئيس السابق دونالد ؛ يتفاوض على بيع فندقه بواشنطن، الحامل اسمه المخطوط بأحرف ذهبية، وسيكون ذلك بمنزلة "قنبلة رمزية" سيستخدمها خصومه ضده، مستمتعين بها.

ونقل الموقع عن مصادر، أن المفاوضات بشأن بيع حقوق استخدام المبنى وصلت إلى مرحلة متقدمة، ولكن تفاصيل الصفقة لا تزال غير معروفة، وسيستغرق إبرامها وقتاً طويلاً.

وسيبيع ترامب؛ حقوق التأجير لمطور عقارات يتفاوض بدوره مع شركات الفنادق التي ستدير العقار، وتعيد تسميته، حاذفة تلك الحروف الذهبية.

ووفق " اليوم"، يقع فندق ترامب في الشارع الرئيس بواشنطن، على بُعد 500 متر من البيت الأبيض، وكيلو متر واحد من مبنى الكابيتول.

ومثل الفنادق الأخرى، تتباهى خمسة أحرف ذهبية من لقب السياسي على واجهة المبنى متعدّد الطوابق، وتمّ تصوير أنصاره خلال المسيرات الاحتجاجية للحملة الانتخابية لعام 2020 بنشاطٍ على هذه الخلفية في الطريق من ساحة الحرية إلى الكونغرس والمحكمة العليا للولايات المتحدة.

وتضرّرت أعمال ترامب الفندقية بشدة من جائحة كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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