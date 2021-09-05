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أكد حسين السيد، عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن النادي الأبيض اقترب من حسم صفقة عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال حسين السيد، في تصريحات تلفزيونية: «اقتربنا بنسبة كبيرة من حسم صفقة عبدالله السعيد، في الميركاتو الصيفي»، مضيفًا: «أنهينا صفقة عبدالله السعيد بنسبة 95%، حيث يتبقى بعض الرتوش البسيطة».

وعن مصير أحمد فتوح، ظهير أيسر القلعة البيضاء، قال :«أحمد فتوح، مستمر مع نادي الزمالك، في الموسم المقبل، ولا توجيد أي نية لبيع اللاعب أو إعارته إلى أي من الأندية، فهو أحد الركائز الأساسية في الفريق».

يُذكر أن الزمالك، دعم صفوفه حتى الأن بالتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، جناح النادي المصري البورسعيدي لمدة 3 سنوات مقبلة في صفقة إنتقال لاعب حر، ومحمود شبانة، مدافع نادي أسوان.