الدهراوي: تتويج الكاراتيه بميداليتين في أولمبياد طوكيو لم يكن وليد الصدفة

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أكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ان تتويج لاعبي منتخب مصر بميداليتين في أولمبياد طوكيو هو تتويج لجهود الاتحاد خلال الفترة الماضية.

وأضاف الدهراوي خلال كلمته في حفل الثنائي فريال أشرف وجيانا فاروق الفائزتين بالذهبية والبرونزية على الترتيب في دورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت في طوكيو أن ما تحقق في اتحاد الكاراتيه في الأوليمبياد هو بلا شك إنجاز تاريخي نظرا لأن اللعبة تم إدراجها في دورة الألعاب لأول مرة في التاريخ.

وأشار الدهراوي إلى أن لاعبي الكاراتيه نجحوا في تحدي الصعاب التي واجهوها بفضل دعم وزارك الشباب والرياضة متمثلة في الدكتور أشرف صبحي الذي كان حريصا على تفتيت الصعاب التي تواجه ابطالنا خلال الفترة الماضية.

وكشف الدهراوي أنه وعد الدكتور أشرف صبحي بتحقيق ميداليتين في أولمبياد طوكيو منذ عام ونصف ونجح في ان يفي بوعده بفضل مجهودات ابطالنا الذين نجحوا في تخطي الصعاب التي واجهتهم من احل تحقيق هذا الانجاز الكبير.

وتابع الدهراوي أن ما تحقق في اتحاد الكاراتيه في الأوليمبياد هو بلا شك إنجاز تاريخي نظرا لأن اللعبة تم إدراجها في دورة الألعاب لأول مرة في التاريخ.

أشار إلى ان الاتحاد حرص طوال الفترة الماضية على تذليل كافة العقبات أمام لاعبي المنتخب الوطني من أجل الصعود على منصة التتويج ورفع العلم المصري في جميع المحافل الدولية.

ويقيم اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي إقامة احتفالية اليوم السبت في احدى الفنادق الكبرى بالقاهرة للثنائي فريال أشرف وجيانا فاروق الفائزتين بالذهبية والبرونزية على الترتيب في دورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت في طوكيو.

وتشهد الاحتفالية حضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وانطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه والمهندس وليد الملاح رئيس مجلس ادارة شركة روابط الرياضية وابطال منتخب الكاراتيه جيانا فاروق وفريال أشرف وعلي الصاوي ورضوي بالاضافة إلى الجهاز الفني والاداري للمنتخب.