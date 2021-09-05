قلق فى الأرجنتين بسبب إصابة «ميسى» أمام فنزويلا

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أثار الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم وقائد منتخب الأرجنتين، القلق خلال الانتصار بنتيجة (3-1) على فنزويلا، أمس الأول، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

أدريان مارتينيز لاعب فنزويلا الذى شارك كبديل اضطرارى فى الدقيقة 25، تدخل بقوة على ركبة ميسى، وقرر حكم المباراة ليودان جونزاليس إشهار البطاقة الصفراء، لكن بعد مراجعة تقنية الفيديو عاد لإشهار البطاقة الحمراء المباشرة. وبحسب قناة «Tyc» الأرجنتينية، فإن ميسى عانى من جرح أسفل الركبة، لكن لحسن حظه كان الجرح سطحيا، وربما هذا التدخل كان سيسبب للبرغوث المزيد من التعقيدات.

وواصل ميسى المباراة بأكملها بعدما تلقى العلاج اللازم، وساهم فى تحقيق التانجو الانتصار وحصد النقاط الثلاث.

يشار إلى أن الإصابة قد تربك حسابات ليونيل سكالونى مدرب التانجو، قبل مواجهة البرازيل فى الجولة العاشرة من التصفيات، يوم الأحد المقبل.