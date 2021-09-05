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بعد تعرضها لأزمة صحية.. عبد الوهاب تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها

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بعد تعرضها لأزمة صحية.. شيرين عبد الوهاب تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد تعرضها لأزمة صحية.. عبد الوهاب تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها

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كشفت الفنانة عبدالوهاب تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، خلال حفلها الأول بجدة بالممكلة العربية .

وأعربت شيرين عن سعادتها لإحيائها أول مرة حفلًا في المنطقة الشرقية بالسعودية، كما حرصت على أن تطمئن جمهورها ومحبيها، على الحالة الصحية لوالدتها، لافتة إلى أن حالتها تحسنت، قائلة: «مبسوطة أوي إني هنا أول مرة آجي، وسعيدة بالوقفة اللي وقفوها مع والدتي في المستشفى، إنتم ناس مأصلين وكمل والحمد لله هي كويسة دلوقتي».

كانت شيرين أعلنت قبل حفلها الاخيرة بجدة يوم الخميس الماضي، تعرض والدتها لأزمة صحية ونقلها المستشفى، وهو ما جعل شيرين تبدو متوترة بشدة خلال الحفل.

المصرى اليوم

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