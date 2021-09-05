"المعلمي" يشارك في احتفالية وفد أوزبكستان الدائم لدى الأمم المتحدة

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بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على استقلال البلاد

شارك مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في الاحتفالية الافتراضية التي أقامها وفد أوزبكستان الدائم لدى الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال جمهورية أوزبكستان.

وأكد المعلمي خلال المشاركة أواصر الصداقة التي تجمع البلدين، متمنيًا لأوزبكستان وشعبها دوام التقدُّم والنجاح.

حضر الحفل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السابق السفير فولكان بوزكير، وجمع من سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي المنظمة.المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة